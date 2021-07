Roma, lite sul furgone in autostrada: ferisce il collega con sette coltellate perché aveva discusso col figlio

Ha accoltellato un collega, a bordo del furgone di lavoro, ferendolo con sette diversi fendenti. Tutto è nato da una discussione tra il collega e suo figlio, culminata poi nell'aggressione con il coltello: è accaduto ieri alle porte di Roma.

Leggi anche > Roma, vaso cade dal quarto piano: una scheggia ferisce al collo e alla testa un bambino di 6 anni

Era il primo pomeriggio di ieri quando, sull'A12, tre operai a bordo di un furgone e impegnati nei lavori di manutenzione della tratta autostradale, hanno iniziato a discutere. In particolare, a bordo del furgone, c'era un 59enne di origini calabresi, insieme al figlio e ad un collega. Quando il giovane e il collega hanno iniziato a discutere, il 59enne, che si trovava alla guida del mezzo, ha accostato sulla corsia d'emergenza ed ha sferrato contro il collega ben sette coltellate, alla schiena e al fianco sinistro. È accaduto al chilometro 44 dell'autostrada, tra le uscite di Santa Marinella e Civitavecchia Sud.

L'uomo ferito è stato fortunato: le coltellate non hanno raggiunto organi vitali. Al momento, l'operaio si trova ricoverato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. I poliziotti lo hanno già ascoltato per ricostruire l'accaduto e nel giro di poche ore hanno individuato il 59enne. L'aggressore, a cui è stato sequestrato il coltello, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate e porto d'arma bianca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA