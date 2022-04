Treno guasto sulla Roma-Lido, 1000 passeggeri costretti a scendere. Carpano: «Gualtieri si occupi di questo dossier»

«Ennesimo giorno di passione sulla Roma Lido. Oggi uno dei 3 treni promessi da Patanè dai primi di gennaio, ma arrivato in linea solo a fine marzo, si è bloccato a Vitinia, facendo scendere oltre 1.000 passeggeri in banchina a causa di un guasto alle porte. Lavoratori in ritardo e studenti che hanno perso l’ingresso a scuola, impossibilitati a salire sul treno successivo arrivato già carico. I pendolari rimasti a piedi, anche dopo l’arrivo del secondo treno, hanno atteso oltre mezz’ora senza notizie o presenza di personale Atac lungo la banchina». Lo dice il consigliere comunale Francesco Carpano e membro della commissione mobilità accogliendo lo sfogo del Vice presidente del comitato Roma Lido Roberto Spigai, che ha documentato l'enorme disagio con un video.

Carpano ha aggiunto: «Ricordo che secondo l'assessore Patané ad Aprile dovevano essere 8 i treni sulla Lido, stamattina erano a malapena 3. A questo punto mi domando se non debba essere direttamente il sindaco Gualtieri a prendere in mano il dossier, per provare a risolvere l’odissea quotidiana di migliaia di persone. L’assessore Patanè non riesce o non vuole infatti spostare 2 treni dalla metro A, cosa che in parte allevierebbe i disagi quotidiani dei pendolari».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 12:11

