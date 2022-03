Roma-Lido, treni fermi e caos: i passeggeri esasperati bloccano la via Ostiense per protesta

Roma-Lido, l'odissea dei pendolari si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella tarda mattinata di oggi, infatti, un guasto tecnico ha causato l'interruzione della circolazione sull'intera linea. E non sono mancate le proteste, anche eclatanti, dei passeggeri.

Sulla tratta Eur Magliana-Colombo sono stati attivati dei bus-navetta sostitutivi, con i passeggeri costretti a correre e ad ammassarsi a bordo pur di potersi spostare. Il guasto tecnico è stato risolto nel giro di circa un'ora e mezzo, ma i disagi per i passeggeri sono stati inevitabili. Non sono mancate le proteste: alcuni pendolari sono stati costretti a scendere alla stazione di Vitinia e a raggiungere a piedi via Ostiense. Qui, alcuni di loro, per protesta, hanno deciso di bloccare la circolazione utilizzando anche dei bancali e altri oggetti piazzati in strada.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 16:39

