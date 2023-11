Roma-Lido, stazioni Giubileo: ok per Acilia Sud e Tor di Valle

di Emiliano Pretto

Due nuove stazioni pronte per il Giubileo, Acilia sud e Tor di Valle. Ed altre due, Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino, i cui lavori inizieranno il prossimo anno per concludersi nella primavera del 2026, quando l'Anno Santo sarà solo un ricordo. Sono molte le novità sulla linea Roma-Lido annunciate ieri da Astral, la società regionale che gestisce l'infrastruttura ferroviaria che collega il centro della Capitale con Ostia. Le buone notizie sono quelle legate alle stazioni che apriranno il prossimo anno. «Consegneremo a maggio 2024 i lavori per le stazioni di Tor di Valle e Acilia Sud- ha spiegato ieri l'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, nel corso di un'audizione in Campidoglio- In questo momento stiamo installando le ultime cose: scale mobili e ascensori». Molto più indietro, invece, l'iter per le due nuove stazioni di Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino, che saranno consegnate il 31 marzo 2026. "Giardino di Roma- ha spiegato l'ingegner Tommaso Picano, di Astral- era stata oggetto già di una conferenza dei servizi del 2014. Attualmente stiamo per chiudere la progettazione esecutiva che completeremo per i primi di gennaio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 06:00

