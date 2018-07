Roma-Lido bloccata: salta un cavo e va a fuoco un treno. Calvario per i pendolari del mare

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica mattina di "inferno" per i pendolari del mare. Disagi e caos sullastamattina. Alle 7:45 un cavo della corrente elettrica si è staccato a cento metri dalla stazione Lido-Centro: «un'esplosione forte, un colpo secco ed è caduto sul treno», raccontano i testimoni.Di qui si è innescato un incendio sul convoglio che ha generato fumo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. E' stata tolta la corrente nel tratto di linea della metro da Acilia alla stazione Cristoforo Colombo, quattro le stazioni coinvolte. Enorme il disagio per il pubblico. Dopo aver fermata la metro, i passeggeri sono stati invitati a scendere. «Abbiamo camminato sui binari», raccontano.Tra ritardi e disagi, sono state attivate a rilento le navette alternative per trasportare le persone fino ad Ostia. Tre ore di caos per i pendolari del mare che finalmente, domenica mattina col sole, speravano di godersi il mare. Presenti tante famiglie, con bambini. A breve, il servizio dovrebbe tornare alla normalità.