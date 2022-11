Roma-lido ko per guasto tecnico, inferno sul treno 'Caronte'. Traffico in tilt sulla Ostiense

di Lorena Loiacono

Guasto tecnico. E la Roma Lido va ko. Esplode la protesta dei pendolari ormai esasperati. E’ stata infatti un’altra giornata di inferno, oggi, per i passeggeri della Metromare.

Incubo serial killer a Roma, si indaga su un altro omicidio: vittima una donna

Killer di Prati, identificate tutte le vittime. L'avvocato di De Pau: «Degli omicidi non ricorda nulla»

Cambiano i nomi ma non i disagi

Metromare è il nuovo nome del treno che collega Piramide al litorale: ha cambiato dicitura nel passaggio dall’Atac all’Astral, quindi dalla gestione comunale a quella regionale, ma evidentemente resta sempre valido il soprannome di Caronte, uno dei peggiore treni d’Italia. "Non bastava dargli una pitturata e cambiargli nome" portestano i pendolari.

Esplode la protesta

Questa mattina infatti per un “guasto tecnico” il servizio è stata interrotto tra Vitinia e Lido Centro. Un incubo che si rinnova, troppo spesso, tra persone che arrivano tardi a lavoro e studenti costretti a tornarsene a casa. E così questa mattina gli animi si sono scaldati, i passeggeri scesi a Vitinia hanno letteralmente invaso la via Ostiense in cerca di bus sostitutivi ma anche per far vedere che la situazione è insostenibile.

Navette stracolme

Navette pèiene, prese d'assalto come unica anocra di salvezza. C'è chi si lamenta di averne perse tre, perché inaccessibili, e chi invece ha saltato due lezioni all'università. C'è chi lancia un sos dai toni "siamo progionieri dell'inefficienza" e chi invece pensa già a domani e chiede se può contare sul servizio altrimenti si organizza diversamente.

Traffico in tilt sulla via Ostiense

Intanto, con i passeggeri in strada a bloccare il traffico, la circolazione è andata in tilt e i disagi andranno avanti ancora a lungo e chissà fino a quando.

Astral infatti, circa mezz’ora fa, ha comunicato sui suoi canali social che “data la complessità del guasto al momento non è possibile prevedere un orario di risoluzione dello stesso”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA