Ghera: «Sulla Roma-Lido dei superbus anti caos»

di Emiliano Pretto

Riuscirà mai la ferrovia Roma-Lido a trasformarsi in una linea efficiente? In attesa dell’arrivo di 32 nuovi treni, Leggo che ha parlato con il nuovo assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera. E la notizia è che tra pochi giorni saranno messi in servizio due super bus da 12 metri che collegheranno Ostia all’Eur affiancando il servizio ferroviario.



Assessore come nasce l’idea di mettere in servizio questi due nuovi mezzi?

«Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione insostenibile, con pochissimi treni in servizio vista la scarsa attenzione rivolta a questa linea in passato. Noi oggi siamo al lavoro su diversi fronti, dal rinnovamento dell’infrastruttura (sono in corso i lavori per la nuova linea aerea e per binari, ndr) all’acquisto dei nuovi treni. Ma ci vorrà tempo. Per questo dalla prossima settimana abbiamo deciso di lanciare un servizio su gomma che incrementerà la possibilità di spostamenti tra da Ostia e l’Eur tramite questi super bus, affiancando la Roma-Lido».



Come funzionerà il servizio?

«È prevista una corsa ogni 15 minuti. I mezzi partiranno da Ostia e Acilia e arriveranno a Eur Fermi ed Eur Magliana. Naturalmente affiancheranno la ferrovia soprattutto nelle ore di punta, quindi la mattina da Ostia verso Roma e il pomeriggio dalla Capitale al suo litorale».



La svolta per la Roma-Lido avverrà con treni più efficienti. A che punto siamo con la fornitura dei nuovi mezzi e con la manutenzione di quelli attuali?

«Piano piano faremo tornare qualche treno in servizio, dopo la manutenzione.



Non c’è possibilità di qualche altro treno in servizio prima di quella data?

«Per avere un servizio dignitoso ci vorrebbe almeno un altro treno. Su questo posso rispondere che il presidente Francesco Rocca ha chiesto recentemente un treno al Comune di Roma. Ci hanno risposto proponendoci un treno Caf cannibalizzato che avrebbe richiesto un anno e mezzo per ripararlo al costo di 6-7 milioni. Abbiamo rifiutato».



Come la Regione interverrà sul possibile aumento del costo del biglietto e degli abbonamenti dal 1 gennaio.

«La Regione interverrà. Abbiamo calcolato che Atac avrà uno squilibrio di 80-90 milioni (per i mancati incassi, ndr) Ma è prematuro parlare di cifre».

