Roma, blitz di 120 studenti in mascherina: occupato il liceo Tasso. Notte con i ragazzi barricati nell'edificio

Sono entrati in piccoli gruppi e poi, tutti insieme, hanno preso possesso della scuola. Così, con il favore delle tenebre, il liceo Tasso è stato occupato da 120 ragazzi: «Siamo tutti in mascherina», hanno dichiarato, prtonti alle barricate. E lo storico liceo di via Sicilia va ad aggiungersi alla lista delle scuole superiori occupate in questo autunno di proteste studentesche.

Venerdì 19 ci sarà la manifestazione degli studenti, a Roma come in 40 piazze in tutta Italia, e quindi potrebbero essere altri gli istituti superiori pronti ad occupare o autogestire in vista della giornata di mobilitazione.

Il Tasso segue infatti le occupazioni già messe in atto nella Capitale, a partire dal 6 ottobre quando venne occupato l’istituto cine-tv Rossellini, in via Libetta a Ostiense, una settimana dopo fu la volta del Pilo Albertelli in via Manin all’Esquilino, il 20 ottobre toccò al liceo artistico di via Ripetta dove non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine e poi seguirono il liceo Manara di Monteverde e il liceo Virgilio, lo scorso 1 novembre, in via Giulia.

