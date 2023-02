Liceo Avogadro, troppi iscritti. Genitori in rivolta: «I nostri ragazzi esclusi o costretti ad andare troppo lontano»

di Lorena Loiacono

Il liceo scientifico, a Roma, è in overbooking e così adesso, con la conta degli iscritti, per tanti ragazzi diventa inaccessibile. Molti sono costretti a spostarsi in altre sedi, che non avevano messo neanche come seconda o terza scelta, ma c’è anche chi purtroppo deve cambiare completamente indirizzo di studi. Accade soprattutto nella zona compresa tra i Municipi II e III.



Una volta chiuse le iscrizioni a fine gennaio, infatti, le scuole hanno provveduto a contare le domande di iscrizioni e sono emersi decine di esuberi come nel caso del liceo scientifico Avogadro vicino Corso Trieste che, nonostante le tre sedi tra via Brenta, via Cirenaica e via Novara, per settembre avrà una minore disponibilità di classi perché escono meno classi quinte. Così su 364 domande inizialmente sono rimasti fuori quasi 120 studenti, poi il numero si è ridotto a 70, ma per questi la strada resta rovinosamente in salita.





Le famiglie hanno scritto una lettera agli assessori alla scuola del Municipio II, Paola Rossi, e della Città metropolitana Daniele Parrucci, nonché alla preside dell’Avogadro Katia Tedeschi: «Mai nessuno in passato è stato escluso: nel 2022-2023 sono stati tutti ammessi i 392 richiedenti. Al momento dell’iscrizione abbiamo pensato che se le aule di Via Novara fossero state confermate anche per il 2023/24 saremmo stati ammessi tutti».



Per ora la Città metropolitana ha annunciato che dal 2024-2025 verrà assegnata all’Avogadro, definitivamente, una parte degli spazi della sede del liceo Carducci di Villa Paganini. Ma non quest’anno: «E perché bisogna aspettare? È una beffa verso i nostri figli, non vogliamo rassegnarci al ruolo di esuberi».

