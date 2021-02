Liceo Mamiani occupato: «I ragazzi paghino i danni». La dirigente denuncia gli studenti

Gli studenti occupano la scuola e la preside chiede i danni, convocandoli uno alla volta per avviare anche i procedimenti disciplinari. Accade al liceo Mamiani, occupato dai ragazzi dal 10 al 13 febbraio scorso: una protesta durante la quale non sono mancati gravi momenti di tensione, il 12 sera, con un raid esterno da parte di una ventina di ragazzi di estrema destra.



L'allerta, lanciata fin da subito dalla preside Tiziana Sallusti, puntava l'attenzione sia sui possibili blitz di esterni sia sul rischio dei contagi da Covid. Ora la dirigente ha convocato gli occupanti con una mail ufficiale proprio per valutare, anche con i docenti, l'entità dei danni arrecati all'istituto: una sorta di processo interno, che si svolgerà via web, per capire le singole responsabilità. Diverse famiglie sono sul piede di guerra. Dal canto loro i ragazzi del Collettivo assicurano di aver rispettato le misure anti-covid e di aver fatto tutti il tampone prima di entrare a scuola, per occupare non contro il loro istituto ma contro la didattica a distanza.



Le polemiche non si placano: anche se l'occupazione è terminata il 14 febbraio, le classi non potranno rientrare prima del 1 marzo: la Asl Rm 1 consiglia la dad per 14 giorni e il tampone al 10° giorno dalla fine della protesta. Dobbiamo ricordare spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma e Lazio che un dirigente ha l'obbligo sia di denunciare ogni situazione che va contro la legge, altrimenti incorrerebbe in un reato, sia di tenere in buone condizioni gli edifici e gli arredi che gli vengono consegnati chiedendo un risarcimento a chi li danneggia.



Anche nel rispetto dei diritti degli studenti che non occupano: la scuola è un luogo che dovrebbe essere aperto a tutti e non solo a un gruppo minoritario che impedisce il diritto allo studio. Intanto i casi aumentano di settimana in settimana: da gennaio sono stati già occupati i licei Kant, Albertelli, Socrate, Mamiani e Righi. Con il Visconti in forte agitazione.

