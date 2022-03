Roma, Tor Bella Monaca: a rischio sfratto l'unica libreria. Raccolte di fondi per salvarla

Sono partite contestualmente, da circa una settimana, due raccolte fondi per salvare la libreria Booklet Le Torri di Tor Bella Monaca, l'unica della zona, sotto sfratto. L'appello arrivato per bocca della libraia Alessandra Laterza, titolare della libreria di via Aspertini, è quello di riuscire a saldare il debito maturato a causa delle difficoltà degli ultimi anni, pari a 13mila euro. Una mobilitazione per salvare il progetto culturale in sé, il futuro non il momento, rimarca Laterza.

Oltre seimila euro racimolati ad oggi tra la raccolta su Gofundme organizzata da LibriAmo Tor Bella e quella sul conto bancario intestato alla stessa associazione. Tra i partecipanti, accanto a cittadini comuni, anche nomi illustri. Mentre continuano ad andare avanti le iniziative della libreria, il 2 aprile alle 18 andrà in scena l'evento di raccolta fondi Salviamo la libreria, al quale parteciperanno case editrici, scrittori, giornalisti. Ad ogni donatore verrà regalato un libro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 09:34

