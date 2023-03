​Roma, in Campidoglio l'iniziativa per il supporto psicologico gratuito a chi è in crisi da sovraindebitamento

di Enrico Sarzanini

Una consulenza gratuita sul debito e un supporto psicologico alle persone in crisi da sovraindebitamento. Presentata stamani in Campidoglio l’iniziativa “LIBERATI DAI DEBITI” promossa dal Municipio Roma II con l’Associazione Nazionale “I Diritti del Debitore”.

Regione Lazio, la Giunta Rocca c'è: ma c'è ancora lotta per le poltrone al femminile e per la Presidenza del Consiglio

Maurizio Costanzo dove è sepolto? Riposa nella stessa tomba che «ospitò» Monica Vitti

L'iniziativa

In un momento storico in cui le ripercussioni della pandemia, l’inflazione e il caro bollette incidono sulla vita di persone e dove, secondo i dati di Bankitalia, il 30% delle famiglie sono in stato di sovraindebitamento l’Associazione “I Diritti del Debitore” ha voluto sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul fenomeno del sovraindebitamento per segnalare i nuovi servizi ‘debt advice’ attivati sul territorio grazie al Protocollo d’Intesa recentemente sottoscritto dall’Associazione e dall’Ente Locale per rispondere alle emergenze e ai bisogni di assistenza, consulenza, ascolto e sostegno alla cittadinanza e promuovere - a similitudine di quanto avviene in numerosi paesi della Comunità Europea - la rete di interventi rivolti a tutti i soggetti che versano in una situazione di reale difficoltà economica da sovraindebitamento.

Durante l’incontro, sono state presentate le varie attività gratuite di consulenza sul debito sui temi economici, legali e sociali dedicate a famiglie e imprese. È inoltre prevista l'erogazione di un supporto psicologico qualificato e specializzato. I servizi verranno erogati, via web, da professionisti della Rete dei Diritti del Debitore. La richiesta dovrà essere fatta compilando una scheda reperibile sul sito www.idirittideldebitore.com.

«La Crisi da Sovraindebitamento e di Insolvenza ha assunto nel nostro Paese la dimensione di un fenomeno sociale che incide sulla ripresa economica e comporta importanti conseguenze psicologiche”, ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Nazionale “I Diritti del Debitore” Salvatore Alessandro. “Tra i principali compiti di un’istituzione territoriale rientrano un'attenta lettura dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza e l'individuazione delle possibili misure volte a risolvere o alleviare situazioni di disagio e fragilità», ha affermato il Vicepresidente e Assessore al Bilancio e Patrimonio del II Municipio Emanuele Gisci.

Presenti all'evento, oltre ai vertici istituzionali del Municipio e all'Associazione promotrice, anche illustri personalità politiche, a partire dal Capo Segreteria Tecnica del Vice Ministro della Giustizia On. Fiammetta Modena, i Senatori On. Cecilia d’Elia e Avv. Francesco Paolo Sisto, il Deputato del Parlamento europeo On. Aldo Patriciello, la Responsabile del registro organismi del Ministero della Giustizia Dr.ssa Stefania Fabrizio e l’Ass.re al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Tobia Zevi. E poi, i magistrati come Marisa Acagnino che hanno spiegato la legislazione in materia e descritto quello che avviene nei tribunali di tutta Italia rispetto ai moltissimi casi e procedimenti in atto, restituendo una fotografia ancor più puntuale della situazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA