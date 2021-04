Con Leroy Merlin e Coripet "Più ricicli, più guadagni": porta le bottiglie in Pet e ricevi il coupon

Con Leroy Merlin e la Coripet “Più ricicli, più guadagni”. Leroy Merlin e Coripet, il consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie PET, lanciano l’iniziativa “Più ricicli, più guadagni”: a partire del 23 aprile, il negozio di Roma Salaria ospiterà un ecocompattatore Coripet, dove i cittadini romani potranno conferire e riciclare le proprie bottiglie in PET ottenendo un coupon da spendere nell’esercizio.

“Più ricicli, più guadagni”, come funziona

Il meccanismo di raccolta è associato al programma di fedeltà Leroy Merlin IDEAPIÙ: i clienti, dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’app Coripet e compilato, oltre ai propri dati personali, il codice di 17 cifre della propria carta IDEAPIÙ, potranno accedere all’ecocompattatore e inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile. Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto. Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla propria app Leroy Merlin un coupon di 10 euro per i possessori di carta IDEAPIÙ Easy e di 15 euro per i clienti IDEAPIÙ Premium e IDEAPIÙ Professional su una spesa minima di 50 euro.

L’obiettivo della partnership con Coripet, che rafforza l’impegno di Leroy Merlin per l’economia circolare e la salvaguardia dell’ambiente, è di incentivare il processo “bottle to bottle”, attraverso il quale le bottiglie usate possono generare un RPET (PET riciclato) idoneo al diretto contatto alimentare grazie al quale produrre nuove bottiglie: “Da sempre - ha dichiarato Mauro Carchidio, Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia - lavoriamo per rendere operativi i principi dell’economia circolare, aumentando le potenzialità di utilizzo dei beni e minimizzando gli scarti. Siamo orgogliosi di essere la prima azienda del settore GDO Non Food a sposare un progetto virtuoso come quello proposto da CORIPET, grazie al quale ridare nuova vita al PET coinvolgendo attivamente la comunità. Siamo convinti che i nostri clienti, sensibili alle tematiche ambientali, sapranno valorizzare al meglio questa iniziativa”

La Coripet non è nuova a questo tipo di iniziative: “Questa partnership - ha commentato Corrado Dentis, Presidente di Coripet - va a rafforzare la nostra attività sul territorio capitolino, dove esiste già da due anni una collaborazione con ATAC e Roma Capitale. Dopo le iniziative “+ricicli+viaggi” nelle stazioni metro e “riciclami al mercato” nei mercati rionali della città, con questo accordo andiamo a raggiungere un altro target di utenti, facilitati anche dal sostegno di una realtà così affermata come Leroy Merlin. Vorrei solo ricordare che, da luglio 2019 a marzo 2021 (con una sosta dovuta al lockdown), soltanto nel comune di Roma abbiamo già raccolto quasi 5 milioni di bottiglie”.

