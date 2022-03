Roma, legalità e cyberbullismo: i carabinieri al “Baffi” di Fiumicino per sensibilizzare gli studenti

Un incontro per sensibilizzare e per confrontarsi su alcuni temi chiave dell’adolescenza: questo l’obiettivo dell'incontro per la legalità e il cyberbullismo tenuto dai carabinieri nell’Aula Magna dell IIS Paolo Baffi di Fiumicino. Un’occasione per dialogare con gli studenti con un approccio diretto, diverso dalle solite lezioni scolastiche.



Il cyberbullismo, in particolare, è una tematica molto calda all’interno degli istituti superiori, che come il Baffi, si impegnano da sempre per contrastarla. L’incontro con i carabinieri è stato un momento di consapevolezza, di riflessione, all’insegna della promozione della legalità. Un modo per sensibilizzare non solo gli alunni, ma anche le loro famiglie.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 14:35

