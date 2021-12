Covid, le Asl del Lazio: «Nessuna richiesta di anticipare la chiusura delle scuole»

Nessuna chiusura anticipata a Natale per le scuole a Roma. A precisarlo sono i direttori generali delle Asl (Roma 1, Angelo Tanese, Roma 4, Cristina Matranga, Roma 6, Narciso Mostrada, Viterbo, Daniela Donetti e Latina, Silvia Cavalli) che dichiarano di non aver mai richiesto ai Prefetti di andare a chiusure anticipate delle scuole. «La situazione - affermano - è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione».

«Oggi - continuano - la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 12:50

