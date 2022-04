Roma, Le Petit Chef all'Aleph in anteprima assoluta in Italia. Un itinerario immersivo e multisensoriale per cene "da favola"

di Valeria Arnaldi

Il paesaggio di campagna, tra fiori e orto. Poi, il mare, tra piccoli atolli e fondali popolati da pesci di vari colori, ma anche minacciosi “mostri” pronti ad emergere dalle oscurità. E perfino un paesaggio innevato, con tanto di igloo. Senza dimenticare, in un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, il cielo illuminato dai fuochi d’artificio. Sono più scenari ad alternarsi nel piatto degli ospiti nell’esperienza immersiva Le Petit Chef che, in anteprima assoluta per l’Italia, arriva a Roma, ad animare, letteralmente, i tavoli del ristorante 1930 dell’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, nel cuore della città.

Il piccolo chef, da cui trae il titolo l’iniziativa, è protagonista di una serie di mini-avventure e disavventure di cucina, in cartoon che prendono vita tra posate e piatti, in realtà anche al loro interno, illustrando con storie e gag la preparazione delle pietanze che poi effettivamente si gusteranno, in un irresistibile (e golosissimo) itinerario immersivo e multisensoriale, che si fa “spettacolo”, ma soprattutto nuovo modo di intendere la ristorazione - l’esperienza è disponibile dal giovedì alla domenica - e anche la narrazione del gusto. Creato nel 2015 dal collettivo artistico Skullmapping, lo show si avvale della tecnica del videomapping e della realtà aumentata per guidare gli ospiti alla scoperta di un mondo piccolo per dimensioni, ma grande per sapori. I tavoli diventano così display dinamici dove si ha l’illusione di poter interagire con il mini-chef, che non esita a tagliare le verdure vicino ai bicchieri dell’ospite, “sparare” panna stando in piedi sulla forchetta, arrampicarsi sul piatto per guarnire un dolce.

Conquistati gli occhi si passa al palato. I camerieri, infatti, appena finita ogni proiezione, portano in tavola la pietanza ad essa legata. Le storie cambiano ad ogni portata. L’offerta è ricca e studiata per venire incontro alle esigenze di un pubblico di tutte le età. E soprattutto, da tutti gli appetiti. Si va da “Le Grand Chef” e “Le Petit Chef classic”, due menù da cinque portate che comprendono sapori di carne e di pesce, a “Le Petit Chef Vegetarian”, anche questo con cinque portate, senza dimenticare i più piccoli, ai quali è dedicata la proposta “Junior Chef”.

Ecco allora, ne Le Grand Chef, la Burrata di Andria con crumble salato gelatina al pomodoro, datterini rossi, gialli confit e misticanza, ad aprire il pasto e il “racconto” in un’atmosfera primaverile. Poi, la Zuppetta di molluschi e crostacei con il suo guazzetto e patate e il Risotto con astice, caviale Oscietra, crema di salicornia e lime, per spostare l’attenzione sul mare. E ancora, il Filetto di manzo al punto rosa con variazione di ortaggi, verdure e salsa al vino rosso, per chi preferisce una tavola all’insegna della carne. Si chiude con lo Sformatino al cioccolato fondente con gelato alla vaniglia, in un panorama invernale.

Tra le proposte degli altri menù, Gnocchi di patate in salsa tartufata e Parmigiano Reggiano, Millefoglie di melanzane e scamorza e, per i più piccoli, anche il Pollo grigliato con patate al rosmarino.

Il risultato conquista occhi e palato, regalando bocconi “da favola”. Un vero spettacolo di gusto.

