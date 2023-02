Scuole seggio elettorale, l'allarme dei presidi: "Troppi giorni persi, anno a rischio". L'Ufficio scolastico: servono 200 giorni in classe

di Lorena Loiacono

Due elezioni ravvicinate, in un solo anno scolastico: è un record che mette in difficoltà le scuole e le famiglie degli studenti. Di solito si cerca un “election day” per limitare costi e disagi, quest’anno invece nel Lazio i cittadini sono stati chiamati alle urne il 25 settembre scorso, come tutta Italia per le Politiche, e lo saranno anche il 12 e 13 febbraio prossimo per le elezioni del presidente della Regione e del Consiglio regionale.



