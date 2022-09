A Roma e nel Lazio, ecco chi è stato eletto in Parlamento: tra conferme e new entry

di Lorena Loiacono

Roma e il Lazio in Parlamento, ecco tutti gli eletti della consultazione di doemenica scorsa.

IN SENATO. Per Fratelli d'Italia ci sono Daniela Santanchè e Isabella Rauti, Andrea De Priamo, Marco Silvestroni e Andrea Augello, Lavinia Mennuni ed Ester Mieli.

Per la Lega sono stati eletti Claudio Durigon e Giulia Bongiorno.

Per Forza Italia Silvio Berlusconi e Claudio Fazzone.

Il Pd porta in Senato Bruno Astorre e Cecilia D'Elia, l'Alleanza Sinistra Verdi conterà su Ilaria Cucchi, eletta anche in Toscana, il M5s ha Stefano Patuanelli e Alessandra Maiorino e il Terzo Polo avrà Carlo Calenda, eletto nel collegio plurinominale P01 anche se sconfitto nell'uninominale.



