Giammaria, presidente Confesercenti Roma e Lazio: «Dopo la batosta del Covid, rischiano altre 10mila negozi»

di Lorena Loiacono

Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma e Lazio: cosa sta accadendo in questo periodo così brutto per le imprese di Roma e del Lazio?

«Subito dopo la gigantesca crisi dovuta al Covid, ora bisogna affrontare il nodo energetico che si annuncia anche peggiore per gli effetti sociali ed economici. Così quelle attività che sono sopravvissute alla pandemia, tra le macerie, devono vedersela con un aumento vertiginoso dei costi. In pratica, la ripresa non c’è mai stata».

Con il Covid cosa è andato già perduto?

«Tantissimo, qualcosa come 6mila attività hanno definitivamente chiuso i battenti solo a Roma. Sono tanti infatti i locali che non riapriranno. E venivamo già da un periodo di crisi dove la conta dei danni era elevata».



Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA