Derby a scuola: Roma e Lazio insieme all'istituto Armellini contro il bullismo

di Lorena Loiacono

In campo contro il bullismo nella scuola dove un 14enne minacciò un coetaneo con la pistola. I campioni della Roma e della Lazio si incontreranno infatti, prima del derby, all’istituto Armellini. Si tratta della scuola superiore di San Paolo dove, come denunciato da Leggo il 10 ottobre scorso, un ragazzo del primo anno è stato minacciato da un coetaneo con una pistola giocattolo: Leggo, dalle sue pagine, ne ha raccontato la storia, fatta di aggressioni e di denunce con tanto di intervento della polizia in aula, ma poi anche la ripartenza voluta dalla scuola per educare i ragazzi al rispetto dell’altro e per recuperare quei rapporti che, purtroppo, a 14 anni sono già tanto complicati.



Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 06:20

