Roma Laurentina, cinquemila assunzioni per il nuovo centro commerciale

Si avvicina il giorno dell’inaugurazione del nuovo centro commerciale Maximo in zona Laurentina. Sono sparite, infatti, da un po' di giorni le gru che si vedevano da anni transitando proprio su via Laurentina. Nei giorni scorsi inoltre sono circolate le prime notizie sull’arrivo nella regione Lazio del noto marchio irlandese Primark. Oggi siamo in grado di dare conto di ulteriori indiscrezioni. Il dato più importante riguarda senza dubbio le assunzioni che saranno in totale quasi cinquemila delle quali 1500 dirette - 500 delle quali solo per Primark - e le restanti relative all’indotto. Oltre 160 i negozi presenti all’interno della nuova struttura, di cui 35 fra bar e ristoranti. Le medie superfici saranno circa 20 e fra queste compariranno marchi come Decathlon, una palestra MC FIT e un ipermercato del gruppo PAM. Non mancherà naturalmente anche un cinema che porterà l’insegna UCI Lux e sarà composto da sale con poltrone large. Ci saranno, infine, diverse aree d’intrattenimento dedicate a tutte le età e in particolare una sala bowling e postazioni di street food di ultima generazione. Non resta quindi che attendere il giorno dell’inaugurazione, attesa in primavera, per scoprire dal vivo il nuovo centro commerciale Maximo che si annuncia già come il nuovo luogo di attrazione anche serale per i cittadini della zona e non solo. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 18:50

