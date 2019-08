Litiga con la compagna dell'amico, perde le staffe e lancia frigo e tv dalla finestra

Domenica 11 Agosto 2019, 13:31

Stava discutendo animatamente con la compagna di un amico, quando ha deciso di afferrare ile scaraventarlo fuori dalla. Non contento, ha pensato che fosse il caso di lanciare via anche il. È successo aProtagonista del gesto inconsulto un cittadino romeno di 55 anni con precedenti penali contro il patrimonio. L', che era ospite a casa di una coppia di amici, ha iniziato a litigare con la compagna brasiliana del padrone di casa, al quinto piano di uno stabile in via di Donna Olimpia, in zonaAl culmine del litigio ha perso completamente le staffe. Ha sollevato il televisore e lo ha lanciato dalla finestra dell'appartamento sotto gli occhi increduli della donna. Poi, ha afferrato la televisione e l’ha lanciata nella tromba delle scale. Una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi facilmente in tragedia. Fortunatamente gli elettrodomestici non hanno colpito nessuno.I vicini, preoccupati dallo scatto d'ira dell'uomo, hanno allertato il 112. I Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense, accertato quanto accaduto, hanno denunciato a piede libero il 55enne con l’accusa di getto pericoloso di cose.