Roma, preso il "ladro della pausa pranzo": rubava borse e smartphone ai clienti di bar e ristoranti in zona Prati

Nel quartiere Prati, l’allerta scattava durante la pausa pranzo. Un ladro dalla “mano lesta” si materializzava infatti a bordo di un motorino e sceglieva le proprie vittime sedute ai tavolini dei bar. Vestito casual, aspetto da persona rassicurante in modo da confondersi con impiegati e persone intente a consumare cibo e bevande piuttosto fast: il ladro entrava in azione alla minima distrazione et voilà, ecco sparire borse, smartphone, addirittura il green pass.

Bancone o tavolino, la preda spesso si accorgeva di essere stato alleggerito solo dopo parecchi minuti. Bar e tavole calde i luoghi di “caccia”, almeno sette i colpi portati a termine prima che il mariuolo di nazionalità capoverdiana venisse arrestato dagli investigatori del commissariato di Prati. Tutte le vittime, durante le esposizioni fotografiche disposte dalla Procura di Roma, hanno riconosciuto senza ombra di dubbio quel 41enne che le aveva lasciate con l’amaro in bocca proprio durante la pausa pranzo.

