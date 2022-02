Roma, giallo a Montesacro: cade dal terzo piano, aveva un proiettile nella spalla

Giallo a Montesacro. Un uomo, probabilmente un ladro d’appartamento, viene soccorso per una caduta dal terzo piano: tuttavia in ospedale gli trovano una pallottola in corpo. Mihal Petru Gruia, 38 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I. La presenza di un ferito in via Gaetano Licopoli 85 è stata ieri segnalata al 112. I carabinieri arrivano sul posto e trovano il rumeno che riesce solo a dire di essere caduto dal terzo piano. Ma i medici, sotto l’ascella destra, notano un foro e una ferita causata da un proiettile di piccolo calibro. Prende così consistenza l’ipotesi che qualcuno potrebbe aver sparato al ladro mentre si stava arrampicando per rubare, magari pure durante un altro furto. Infatti il proiettile che ha ferito il 38enne potrebbe essere stato esploso da una carabina di precisione, da una media distanza.

Al vaglio degli investigatori, oltre che le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianze dei residenti, anche un censimento sui possessori di armi da fuoco nella zona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:23

