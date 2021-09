Roma, ladri negli spogliatoi durante la partita. La denuncia delle società: «Episodio increscioso»

Entrano in campo per giocarsi la seconda partita del turno di Coppa Italia Eccellenza, ma al rientro negli spogliatoi l'amara scoperta. Fra gol, esultanze e vittorie anche tanta amarezza per i furti subiti dai giocatori del Casal Barriera e dell'Audace Genezano. Le due squadre sono uscite sconfitte dal campo e avvilite dallo spogliatoio.

Leggi anche > Roma, hashish ai baby calciatori: arrestato “mister spinelli”

Mentre tutti erano impegnati sul campo per cercare di passare il turno di Coppa Italia Eccellenza i ladri hanno agito indisturbati. Le due squadre impegnate rispettivamente contro la Lupa Frascati e la Luiss, una volta tornate negli spogliatoi si sono resi conto di essere stati derubati.

La denuncia dei furti arriva dalle due società e Asd Audace 1919, sul proprio profilo Facebook dichiara: «Spiacevole episodio al rientro negli spogliatoi i nostri ragazzi hanno trovato il locale a soqquadro, spariti tutti gli effetti personali dei ragazzi (cellulari chiavi, scarpe, carte). Attimi di panico, rabbia,nervosismo, la società ed i ragazzi volevano abbandonare la partita poi con senso di responsabilità in primis i ragazzi seppur provati psicologicamente hanno deciso di continuare a giocare dimostrando un grosso attaccamento alla squadra. La domanda è questa tutte le regole che ci impongono (giustamente) per poter continuare a giocare,mascherine tamponi ect. poi si lasciano entrare indisturbati ladri e affini a compiere questa nefandezza i guardiani o chi dovrebbe vigilare affinché nell’area spogliatoio non entri nessuno dov’erano?» Per la cronaca la Lupa Frascati ha poi passato il turno vincendo ai calci di rigore dopo che il match era terminato 1 a 1.

Stessa sorte è toccata ai giocatori del Casal Barriera. Da Frascati a Roma sono cambiati il campo, lo spogliatoio e i giocatori, ma il risultato è stato lo stesso. I giocatori del Casal Barriera, impegnati al Don Orione contro la Luiss, hanno subito, oltre alla sconfitta per 3 a 1, anche il furto di tutti i propri oggetti personali.

A denunciare l'accaduto, in questo caso, ci ha pensato il presidente della squdra romana Carlo D'Alonzo: «Un episodio increscioso, subire un furto negli spogliatoi non è certo il modo in cui avremmo auspicato di iniziare l'annata. Anche la Luiss, società che è ospitata dal Don Orione con cui ha un contratto di affitto del campo, si è detta dispiaciuta. Il rammarico maggiore però è che episodi di questo tipo sembrano essere una consuetudine, visto che ci hanno detto che è successo già altre volte, e che un custode che era presente non ha saputo dire altro se non che stava vedendo la partita nel momento in cui sarebbe successo tutto. La Luiss ci ha assicurato che si adopererà per provvedere personalmente a migliorare una sicurezza che al momento è insufficiente, certo è che tornare negli spogliatoi e vedere i miei ragazzi perdere effetti personali a cui erano molto legati è stato brutto. Ad oggi abbiamo sporto denuncia con la speranza che questo trattamento non tocchi ad altri dopo di noi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA