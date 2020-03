Il 6 febbraio scorso, nel parcheggio del centro commerciale all'Eur, dopo avere infranto il finestrino di un'auto per rubare un giubbotto, tentarono nella fuga in macchina di investire il personale di vigilanza forzando la sbarra d'uscita per poi allontanarsi. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un 32enne cileno e un 55enne colombiano, entrambi disoccupati e con precedenti, identificati grazie alla descrizione fornita dai testimoni e dall'analisi delle immagini di videosorveglianza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 11:30

