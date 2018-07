Sulle scale del palazzo spunta un serpente: fuggi fuggi dalle case

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E’ comparso sulle scale di un palazzo di. Strisciando, il rettile, si è infilato nell’androne dell’edificio salendo fino al pianerottolo al primo piano di un appartamento tra via Fiume e via Genova dove risiede - il caso ha voluto - una guardia zoofila del Nogra. Il rettile è andato così a “minacciare” chi di solito nella quotidianità lo va a cercare per salvarlo dai pericoli della città. Il volontario ha tentato di prendere il frustone (o biacco), esemplare non velenoso, ma è stato attaccato. «Forse per paura ha tentato di mordermi, poi è fuggito via scendendo le scale e uscendo dal portone del palazzo», racconta il testimone. La fuga a zig zag ha terrorizzato i passanti.La guardia ambientale ha chiamato subito i rinforzi e una squadra al gran completo è intervenuta per dare la caccia al frustone, lungo circa un metro e cinquanta. Alla fine il rettile, impaurito, è stato recuperato e rimesso nel suo habitat naturale all’interno di un bosco. Con grande spavento nel palazzo, grida e fuggi fuggi generale.