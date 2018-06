Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come è morto Valerio? Chi ha incontrato quella notte di gennaio? E perché nessuno parla? In casa Frijia sono domande che, a cinque mesi dalla tragedia, non fanno dormire. «Speravamo che l’inchiesta potesse far luce sui tanti lati oscuri di questa vicenda, ma così non è stato - dice il padre Alessandro Frijia, funzionario amministrativo alla facoltà di Scienze Politiche de La Sapienza di Roma - ho in mano la richiesta di archiviazione, un fascicolo di 625 pagine che non fornisce risposte sulla morte di mio figlio. Nessuno crede al suicidio, Valerio era un ragazzo pieno di sogni e progetti, finito in qualcosa più grande di lui, che vogliamo scoprire, per questo ci opporremo all’archiviazione».Indagati, come atto dovuto, per omicidio colposo i due macchinisti dell’Intercity che la notte tra il 12 e il 13 gennaio travolse Valerio, brillante studente del liceo linguistico Machiavelli di Roma, vicino alla stazione di Labico, paese vicino Roma, ma le colpe di questa morte ancora avvolta dal mistero, secondo papà Alessandro, mamma Emiliana e il fratello Emanuele, sono da ricercarsi altrove, nascoste nel telefono di Valerio, nei messaggi WhatsApp, nelle chiamate vocali, in qualche “ripostiglio” virtuale dove i ragazzi amano parlarsi. E da qui, secondo la famiglia, bisogna ripartire. «Vorrei sapere con chi parlava mio figlio a mezzanotte e 5 minuti, c’è una connessione internet di 40 secondi, sicuramente si tratta di una chiamata WhatsApp per avvertire qualcuno che stava uscendo e per poterlo raggiungere - dice il padre - Valerio si è diretto verso il parco giochi, vicino a un locale dove di solito si incontrano i ragazzi di Labico».Il 15enne viene immortalato dalle telecamere del vicino mentre è al telefono e cammina veloce, pochi secondi della sua ultima mezzora di vita. Cammina per 700 metri, pubblica uno stato su WhatsApp dove scrive «È stato un piacere, alla prossima», con tanti cuoricini, riferito al rapporto con una ragazzina polacca che ha vissuto per anni a Labico e che ora si è trasferita in Lussemburgo con la famiglia. Poi a mezzanotte e 25 scrive a una ragazza turca che vive sul lago di Garda: «Ottimo lavoro», messaggio che nessuno sa decifrare. A mezzanotte e 40 viene travolto, trascinato per 300 metri e fatto a pezzi dall’Intercity per Lecce. La ragazza polacca, ascoltata dalla Polfer, non ha riferito di angosce o problemi con Valerio: «Non è successo nulla di particolare - ha detto - Valerio stava bene, tra noi non c’era nulla di strano».Oppure Valerio era scosso. Lo dice il padre: «Mio figlio il 12 gennaio, per tutto il giorno, è stato nervoso, teso, preoccupato, purtroppo non ha avuto il coraggio di confidarsi con me. Era sicuramente minacciato da qualcuno, quello che sapevamo l’abbiamo già detto al magistrato e a chi fa le indagini, abbiamo fatto nomi e cognomi». E qui si affonda sul lato oscuro di questa storia, la droga, lo spaccio. Valerio, a detta degli amici, aveva fumato quella sera. Chi ha ceduto lo stupefacente a un ragazzo di 15 anni? Con chi si è incontrato dopo la mezzanotte? Perché era così cupo nel pomeriggio? Aveva paura? I messaggi - e sono molti - che Valerio si è scambiato quel giorno con gli amici, i discorsi in chat, potrebbero contenere la verità.«Ma si è fatto finta di nulla - dice il padre - Ritengo inammissibile e profondamente ingiusto archiviare. Le indagini devono andare avanti, ripartire dalle chat dove ci sono foto inquietanti. Dietro l’investimento ferroviario vi è sicuramente un’altra situazione: mio figlio era con il suo abituale gruppo di amici nel parco del paese, dietro questo luogo c’è uno strapiombo di 15 metri che cade a picco sul binario, è proprio là che io ho trovato reperti appartenenti a mio figlio. Forse Valerio è caduto perché scappava da una situazione di pericolo oppure ha avuto una lite. Questo vogliamo sapere». Il funerale del ragazzo non è stato ancora fissato, forse si farà il prossimo mese, ma prima la famiglia vuole la verità perché anche al funerale ci sia solo chi gli ha voluto veramente bene.