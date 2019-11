Roma, caduto enorme albero a Testaccio. Sfiorata la tragedia

Sabato 16 Novembre 2019, 20:42

Paura a Roma per un albero enorme caduto a Via Nicola Zabaglia a Testaccio. Fortunatamente nessuno è rimasto colpito, e non si registrano danni alle persone o alle cose. Sono diversi giorni che la Capitale è vittima del maltempo, e che la pioggia e il vento causano la caduta dei tanti alberi mai messi in sicurezza negli anni.L'ultimo episodio nel pomeriggio, quando - tra il cimitero cattolico e quello inglese - precisamente a via Zabaglia, è caduto l'ennesimo albero. Sul luogo polizia e vigili del fuoco che hanno momentaneamente chiuso le strade per permettere di tagliare e eliminare l'ingombro dalla strada