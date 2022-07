Roma, la sposa va in chiesa in monopattino: la foto curiosa

Una sposa in monopattino. Succede anche questo, nel centro di Roma, in una delle estati più calde di sempre.

Lo scatto, condiviso su Instagram dall'account Fenomenologia urbana, mostra una giovane donna che, per recarsi in chiesa prima del matrimonio, sceglie un mezzo diventato simbolo del centro di Roma. D'altronde, raggiungere le chiese, passando per i vicoletti di Trastevere in auto, può essere complicato. E andare a piedi, con il caldo asfissiante ed il trucco pesante, è decisamente una pessima idea. Questo potrebbe aver indotto la sposa ad utilizzare il monopattino.

«Co sta crisi c'abbiamo anche le spose che a Roma arrivano in monopattino», ci scherza su l'account Fenomenologia Urbana.

