Roma, la sede del Pd a Pietralata vandalizzata con celtiche e svastiche

I nuovi fascisti che hanno sporcato l'ingresso con celtiche e svastiche non fermeranno il nostro impegno per la città domani alle 17 saremo di fronte al Circolo per cancellare queste ignobili scritte e difendere insieme un presidio democratico fondamentale per Pietralata e per Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 22:41

, nella periferia Est di, undi chiaro stampocontro la sede locale del. Davanti al Circolo Pd di Pietralata, in via Giovanni Michelotti, sono comparse delle scritte con lo spray su alcune serrande, con una croce celtica, una svastica e la scritta "Dux".Lo hanno denunciato gli stessi esponenti del. «Tutto il Pd di Roma è al fianco del Circolo di Pietralata, delle democratiche e dei democratici del IV Municipio per fermare l'onda nera di odio che ha colpito la sede di via Michelotti» - si legge in un post su Facebook - «».