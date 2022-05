Roma, la Questura vieta la manifestazione di Casapound: troppo vicina a corteo dell'Anpi

Troppo vicini alla basilica di Santa Maria Maggiore «obiettivo particolarmente sensibile» e a piazza dell'Esquilino scelta dall'Anpi per una manifestazione nello stesso orario. Il Questore di Roma ha firmato un'ordinanza che vieta lo svolgimento della manifestazione di Casapound nella capitale annunciata dal movimento di estrema destra per sabato prossimo 28 maggio in piazza di Santa Maria Maggiore. Motivi di ordine pubblico proprio per «l'estrema vicinanza con piazza dell’Esquilino, già precedentemente individuata dall’Anpi» spiega la Questura che aggiunge «il cospicuo numero dei rispettivi partecipanti, uniti alla loro estrazione politica totalmente contrapposta, ha fatto propendere per questa decisione».

Leggi anche > Roma, palazzina evacuata per un incendio: anziano trovato morto nel suo letto

«Il divieto - sottolinea la questura di Roma - scaturisce anche da una valutazione fatta in seguito alla pubblicizzazione da parte dei manifestanti di Casapound, attraverso il web, dell'intenzione di svolgere un estemporaneo corteo, in difformità rispetto alla manifestazione statica indicata in preavviso, creando così ripercussioni negative sulla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. In ultimo in Piazza Santa Maria Maggiore è ubicata l'omonima Basilica, sito religioso di fondamentale importanza, obiettivo particolarmente sensibile sottoposto a specifica vigilanza che la rende, alla luce della più recente disciplina delle manifestazioni nelle piazze, contenuta nella Direttiva Prefettizia dell'aprile 2022, luogo non idoneo allo svolgimento di tale manifestazione».

«Soddisfatto per la decisione della Questura» il sindaco Roberto Gualtieri che su Twitter sotolinea: «Avevo già espresso la mia posizione contraria nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Roma è e sarà sempre antifascista». Immediata la reazione di CasaPound Italia che annuncia lo spostamento della protesta in via Napoleone III. «È gravissimo che venga vietato un corteo assolutamente legittimo contro il governo Draghi, su pressioni politiche del Pd che di quel governo fa parte» dice Luca Marsella in una diretta Facebook. «Spostiamo quindi l'appuntamento di sabato sotto la nostra sede di via Napoleone III per un sit in alle ore 15» aggiunge.

Soddisfatto per la decisione della Questura di vietare la manifestazione di #Casapound nella Capitale sabato 28 maggio. Avevo già espresso la mia posizione contraria nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. #Roma è e sarà sempre antifascista. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA