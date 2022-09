Roma, la Plaza Premium Lounge raddoppia a Fiumicino con l’apertura al Terminal 1

di Sabrina Quartieri

È accessibile a tutti, indipendentemente dalla classe di viaggio e dalla compagnia aerea con cui si vola, ed è pronta a raddoppiare la sua presenza nell’aeroporto di Fiumicino: è la Plaza Premium Lounge che, dopo aver aperto - grazie a una partnership con Aeroporti di Roma - nell’area E, ora si prepara a spalancare le porte anche al Terminal 1, subito dopo i controlli di sicurezza, in un accogliente spazio esclusivo di 410 metri quadrati al piano mezzanino. La Lounge che ormai accoglie i viaggiatori di tutto il mondo da quattro anni, vanta la supervisione attenta della General Manager Analia Marinoff, responsabile del Plaza Premium Group per l’Italia e la Finlandia e, da poco, anche per la Germania.

Nella struttura, chi ha l’esigenza di ingannare l’attesa prima del volo, trova uno spazio confortevole aperto dalla mattina presto fino alla sera tardi, sette giorni su sette, e sarà così anche nella nuova lounge. Nei suoi oltre mille metri quadrati a disposizione di chi vi accede, si dispone di connessione Wi-Fi, numerose stazioni di ricarica per devices e più di 300 sedute, tra poltrone, tavoli da lavoro e salotti monoposto. Grazie a un apposito servizio digital, inoltre, è possibile effettuare il download di testate nazionali e internazionali, tra riviste e giornali, per tenersi aggiornati tra un drink e una tappa golosa. Elemento non da poco conto, quest’ultimo, alla Plaza Premium Lounge, dove si sfornano pizze e si servono piatti cucinati “à la minute”, con le immancabili paste della tradizione romana, dall'amatriciana alla carbonara, oltre alla pasticceria, anche siciliana.

Per gli amanti della mixology, poi, ecco il cocktail bar. Ancora, se la sala vip è a disposizione per gli incontri riservati, sei stanze da bagno dotate di doccia, con amenities “luxury” a disposizione e riservabili a 18 euro per mezz’ora, sono il plus che rende unica la lounge, la più grande tra le Plaza Premium nel mondo, che negli ultimi tempi si sono moltiplicate, raggiungendo oltre 250 destinazioni e più di 70 aeroporti internazionali.

Tutto, confermando per il PPG (Plaza Premium Group) il riconoscimento globale per l’innovazione e il servizio di eccellenza che contraddistingue il Gruppo, pluripremiato Skytrax. Accedere alla lounge è possibile prenotandosi sul sito www.plaza-network.com. Il tempo di permanenza è di due ore al costo di 44 euro (con l’opzione di prolungare la sosta). L'ingresso è agevolato per alcune categorie di viaggiatori iscritti a programmi speciali, di cui si può sapere di più contattando l’email sales.it@plazapremiumgroup.com.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA