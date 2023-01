Roma, la «Palestra della legalità» apre San Basilio: l'opera per il sociale voluta da Sport e Salute

Il prossimo 23 gennaio alle 13:30 Sport e Salute S.p.A. inaugurerà la “Palestra della Legalità – Opera Don Giustino” a San Basilio (indirizzo Via Carlo Tranfo 28/30, Roma) alla presenza, tra gli altri, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, di don Antonio Coluccia, del Presidente Fiamme Oro, Francesco Montini, e del Presidente e ad di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli.

Con l’occasione, verranno presentati alla stampa i progetti sociali e i bandi pubblici di Sport e Salute S.p.A. e del Dipartimento per lo Sport per il 2023 (“Sport in Carcere”, “Sport di Tutti – Quartieri”, “Sport di Tutti – Inclusione”, “Sport nei Parchi”), che mirano ad affermare lo sport come diritto di tutti e per tutti, e a promuovere l’attività sportiva e i corretti stili di vita anche e soprattutto nelle aree disagiate e nei contesti più difficili.

Simbolico, in questo senso, l’evento presso la “Palestra della Legalità”, che sarà gestita dalle Fiamme Oro, in una zona di frontiera come San Basilio, dove la criminalità controlla ampie fette di territorio, frutto di un protocollo di intesa siglato la scorsa primavera da Sport e Salute S.p.A. con il Ministero dell'Interno con l'impegno di attivare collaborazioni in ambito sociale e sportivo.

