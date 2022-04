Roma, per la Metro B stop alle 21 fino a giugno. A maggio 4 weekend di chiusura totale

Roma, in arrivo quasi due mesi di passione per gli utenti della Metro B. La seconda linea metropolitana della Capitale, infatti, subirà chiusure fino a giugno, per consentire i lavori della realizzazione della nuova stazione Fori Imperiali della Metro C e per il conseguente interscambio tra le due linee.

Metro B, le chiusure dal 19 aprile

I lavori partiranno il prossimo 19 aprile e da quel giorno scatteranno le chiusure, nel tratto compreso tra Castro Pretorio e Laurentina (in entrambi i sensi di marcia). Fino al 4 giugno, la metro B chiuderà alle 21 nel tratto interessato: previsti bus sostitutivi, mentre nel tratto tra Castro Pretorio e Rebibbia (metro B) e Jonio (metro B1) il servizio sarà regolare. Ci saranno però delle eccezioni in occasione delle festività: il servizio sarà regolare sull'intera linea il 24 e 25 aprile, il 30 aprile e il 1º maggio e il 2 giugno. Nei giorni di chiusura per lavori, gli ultimi treni partiranno da ogni capolinea alle 21.

Metro B chiusa a maggio nei weekend

La stessa tratta Castro Pretorio-Laurentina della Metro B resterà chiusa anche in tutti i weekend (sabato e domenica) di maggio. Attive navette sostitutive MB dalle 5.30 all'1.30 di sabato e dalle 5.30 alle 23.30 di domenica.

