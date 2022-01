Roma, la Lega scrive al sindaco Gualtieri: «Subito un tavolo sulle case occupate abusivamente»

A Roma il problema delle case occupate è sempre più urgente. «Il sindaco Gualtieri convochi al più presto un tavolo sulla sicurezza con il prefetto e le opposizioni per porre fine alle occupazioni abusive di immobili che affliggono la città. Basta degrado, criminalità, spazi distrutti e perduti che potrebbero essere usati per scopi utili a tutti i romani», dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti della Lega Fabrizio Santori, consigliere capitolino e il senatore William De Vecchis che hanno inviato una nota al sindaco.

Gli esponenti della Lega hanno manifestato la necessità di convocare un tavolo sulla sicurezza, alla presenza del Prefetto e con la partecipazione anche delle forze politiche di opposizione, con specifico riguardo al tema delle oltre 90 occupazioni abusive degli immobili ubicati sul territorio di Roma Capitale.

«Fuor da polemiche trite e sterili e dagli ottusi e conformisti slogan che dopo cent’anni ancora sembrano non aver fatto i conti con la storia, quello che veramente serve alla città è una pianificazione partecipata per varare subito tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della legalità, evitando tensioni e garantendo la sicurezza dei cittadini residenti -aggiungono Santori e De Vecchis - È innegabile che le occupazioni abusive favoriscono condizioni di degrado e fenomeni di microcriminalità e disordine urbano. Non si può quindi attendere oltre per avviare un percorso adeguato a risolvere le situazioni esistenti e a prevenire in futuro nuove eventuali occupazioni».

