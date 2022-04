Roma, la galleria monogramma presenta la mostra «Scatti 2 Street»

Dopo l’enorme successo della mostra fotografica «Scatti», la galleria monogramma presenta la mostra dal titolo «Scatti 2 Street» seconda di una serie di eventi fotografici che la galleria come sempre all’avanguardia, proporrà in alcuni periodi della stagione artistica. In collaborazione con l’associazione Alpido e all’interno della web-community della Piattaforma civica “Riprendiamoci Roma”, l’evento, rappresenta la continuazione di un interessante percorso culturale a supporto del Premio Margutta 2022.

In mostra dall'8 al 15 aprile 2022 per «Scatti 2 Street» le immagini di Castillo, Caminiti e Foresti, Comanescu, Felici, Giangregorio, Mariti, Meduri, Nataloni, Pannese, Perini, Pissagroia, Rizzo, Romani, Sconocchia, Siesto, Simoni. Quotidianamente, i fotografi - instagrammer, sopra citati, vanno in giro per Roma, cercando, ove ancora ci fossero, angoli e particolari inesplorati per immortalarli con uno scatto. L'esposizione (inaugurazione venerdì 8 aprile 2022 ore 18.30) sarà visitabile tutti i giorni escluso i festivi, dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 in via Margutta, 102 a Roma.

