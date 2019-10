Roma, la galleria commerciale di Porta di Roma in campo per salvare l'Italia

Martedì 15 Ottobre 2019, 16:46

La Galleria commerciale Porta di Roma aderisce alla campagna nazionale di raccolta fondi indetta dal FAI-Fondo Ambiente Italiano denominata “Ricordati di salvare l’Italia”. Con questo sostegno Porta di Roma vuole testimoniare, ancora una volta, la sua massima attenzione verso il patrimonio culturale italiano.Un impegno concreto da parte della Galleria Commerciale: fino al 20 ottobre, infatti, presso la piazza principale al piano terra (fronte info point), sarà presente uno spazio dedicato al Fai-Fondo Ambiente Italiano aperto dalle ore 10 alle 22. In particolare il sabato e la domenica, giorni di maggiore affluenza, sarà presente un rappresentante del Fai –Fondo Ambiente Italiano che accoglierà i visitatori e spiegherà loro, attraverso un percorso illustrativo, l’impegno dell’associazione a sostegno e tutela dei beni architettonici e culturali del nostro Paese.La Galleria Commerciale Porta di Roma, quest’anno, ha scelto in particolare di ospitare un’esposizione incentrata su Parco Villa Gregoriana - meraviglioso scenario fra i templi romani e il fragore delle cascate di Tivoli - con l’obiettivo non solo di mostrarne la magnificenza, ma anche di sensibilizzare sull’importanza di donare e sostenere chi si occupa della sua conservazione.Del resto la cura dei beni culturali e la loro valorizzazione rappresentano anche un investimento sul futuro del nostro Paese. L’arte, la cultura, il turismo sono il cuore pulsante dell’Italia e proteggerli da degrado e incuria deve essere un dovere per qualsiasi cittadino e impresa. Ecco perché la Galleria commerciale Porta di Roma considera questa adesione come una mission da portare avanti con determinazione ed entusiasmo.Con i suoi 200 negozi Porta di Roma è il più grande centro commerciale d’Italia, uno dei più moderni d’Europa e senza dubbio il più frequentato del Paese e della sua Capitale. Sono, infatti, oramai dodici anni che i cittadini romani hanno scelto la Galleria commerciale Porta di Roma come luogo ideale dove trascorrere il proprio tempo libero.