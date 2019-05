Roma, l'Italia prende d'aceto: torna il balsamico Mazzetti. Per il lancio un pranzo dallo chef stellato Apreda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’eccellenza nel mondo, presto tornerà in Italia. A giugno infatti l’Aceto balsamico Mazzetti L’originale tornerà in Italia e lo farà con il top della gamma. “Siamo i più grandi produttori di Aceto Balsamico di Modena, una bottiglia su quattro nel mondo è nostra, ma l'Italia era il Paese che ci mancava. Da giugno torneremo sugli scaffali della Penisola col nostro Mazzetti l'Originale Igp in fascia Premium”: ad annunciarlo, è Cesare Mazzetti, fondatore insieme a Marco Bombarda del gruppo Acetum, leader mondiale sulla produzione e distribuzione di Aceto Balsamico di Modena.L'aceto balsamico di Modena rappresenta uno dei più importanti prodotti agroalimentari italiani a I.G.P , l’Indicazione Geografica Protetta, esportati nel mondo, il tasso di esportazione infatti è il più alto in assoluto: il 94%. E l'Aceto Balsamico di Modena Mazzetti l'Originale viene prodotto secondo il rigoroso disciplinare I.G.P , l’Indicazione Geografica Protetta dell’Unione Europea che tutela il prodotto dal Giugno del 2009.“La nostra azienda Mazzetti L'originale - spiega Cesare Mazzetti - è il principale produttore di aceto balsamico di Modena ed è uno dei marchi più famosi al mondo e siamo leader di mercato in paesi come la Germania, che è il maggiore importatore in Europa, in Olanda, in Australia, in Iran. Esportiamo in oltre 40 paesi mentre la nostra azienda Acetum esporta in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore di aceti in Italia”.Mazzetti è anche presidente della Fondazione Qualivita e membro Cda del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp.Da più di 30 anni, grazie all’alta qualità dei suoi prodotti e alla sua veste grafica inconfondibile, Mazzetti l’Originale è un punto fermo nel panorama mondiale degli Aceti.Mazzetti L’Originale diventò, negli anni ’80, uno dei brand di Aceto Balsamico di Modena più largamente distribuiti negli Stati Uniti. Negli stessi anni la famiglia ha conquistato l’Europa e si è spinta poi, tra i primi, in mercati inesplorati come quelli giapponese e australiano (dove oggi è leader di mercato).Partito dalla sola unità produttiva nelle campagne di Modena, oggi Mazzetti l’Originale conta due stabilimenti e un immenso reparto d’invecchiamento/affinamento che è cresciuto negli anni, e vanta collaborazioni con alcuni dei più famosi importatori del Fine Food.Per presentare il ritorno dell’aceto Mazzetti l’Originale in Italia, Cesare Mazzetti ha scelto una tavola d’eccezione, tavola di uno stimato chef italiano con una visione cosmopolita: Francesco Apreda. Il connubio tra eccellenze si è mostrato in tutto il suo splendore in un menu speciale per enfatizzare il valore ed il sapore di Mazzetti L’Originale.