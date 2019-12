Roma, l'invasione dei dolci: dal panettone al maritozzo il natale è benefico

Lunedì 9 Dicembre 2019, 18:50

I sapori della tradizione. Il fine settimana appena trascorso ha visto protagoniste due specialità gastronomiche che hanno reso più “dolce” l’inizio della stagione natalizia. Sabato è stato festeggiato il “Maritozzo day”, evento organizzato da Tavole Romane per celebrare la morbida pagnottella, simbolo della Città Eterna, che secondo la tradizione era per alcuni il dono del fidanzato alla futura sposa, ripieno non solo di panna ma anche di un anello o di un oggetto d’oro, per altri il pretesto donato dalle ragazze in età da marito al più bel giovane del paese che avrebbe scelto l’artefice del più buono.Un grande successo visto che sono stati distribuiti lungo tutto lo Stivale più di 20.000 maritozzi. Tra questi circa 1.000 ‘Maritozzi Rosa’ realizzati seguendo appositi principi nutrizionali, adatti anche a chi sta affrontando terapie oncologiche. Nei 77 locali aderenti tra pasticcerie, forni, bar, bistrot, ristoranti e pizzerie a Roma e in tutta Italia, i partecipanti hanno assaggiato più di 200 tipologie di maritozzi dolci e salati. In alcuni locali sono stati toccati picchi di 900 maritozzi distribuiti in un giorno e così gli esercenti hanno dovuto dare fondo alle scorte previste per la colazione della domenica.Inoltre, diverse attività si sono unite negli ultimi giorni e hanno contribuito alla raccolta solidale pur non rientrando nel circuito ufficiale. Omaggi al Maritozzo Day sono arrivati anche dal resto del mondo: USA, Giappone e Spagna.Quest’anno, la golosa maratona ha sostenuto la Breast Unit dell’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma per l’acquisto di un casco anticaduta dei capelli da utilizzare durante la chemioterapia per la lotta del tumore al seno. Grazie a una donazione minima da 1 euro in su, a fronte di ciascun maritozzo offerto dai locali aderenti fino ad esaurimento scorte, il pubblico ha potuto contribuire a questa importante causa.Solidarietà anche alla Galleria Alberto Sordi, dove ieri la Croce Rossa ha organizzato una giornata durante la quale i Volontari della Capitale hanno messo in vendita panettoni solidali, in accordo con un noto marchio della grande distribuzione, mentre il Coro della Croce Rossa di Roma ha allietato i passanti con i tradizionali canti natalizi. Un appuntamento rientrata nella campagna solidale della Croce Rossa Italiana per le Feste e che vede come testimonial d'eccezione il cantante Gigi D'Alessio.E’ proprio uno dei simboli del Natale sabato e domenica si è messo in mostra al Chiostro del Bramante. Un evento, organizzato da Cosaporto e denominato “Panettoni a regola d’arte” appunto, durante il quale i visitatori della mostra hanno avuto la possibilità di degustare le migliori creazioni di quattro indiscussi maestri della pasticceria e panificazione della Capitale: Antico Forno Roscioli, Bonci, Bompiani e De Bellis. Quadri e sculture, per due giorni hanno quindi condiviso lo spazio con canditi, uvetta, cioccolata e mandorle.