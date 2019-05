Roma, l'hotel Shg di Pomezia inaugura la nuova cucina con lo chef Lunghi

Il popolare Chef Claudio Lunghi, per 35 anni a capo della cucina del ristorante Il Focarile, sceglie il ristorante dell’Shg Hotel Antonella per il suo ritorno sulla scena. Con un’eccezionale vista sulla sughereta ed una proposta enogastronomica versatile, il ristorante Antonella si candida a diventare un punto di riferimento per la comunità pometina e non solo. “Durante il mio trascorso lavorativo ho avuto la possibilità di raggiungere traguardi importanti riuscendo ad essere presente in modo esaustivo nelle più importanti guide gastronomiche, guadagnando il prestigio della critica gastronomica attraverso la stella Michelin. Sono stato scelto per proporre la cucina italiana attraverso il ministero degli esteri cucinando per numerosi personaggi politici provenienti da tutto il mondo.”

A due passi dal cuore della Roma degli imperatori, l’Shg Hotel Antonella si conferma la location ideale per ospitare eventi aziendali, banchetti nuziali, compleanni e ricorrenze quali cresime e comunioni.

Un’offerta ampia e personalizzata, spazi dedicati da allestire secondo il tema dell’evento ed un servizio a 360°, caratterizzano l’ospitalità del gruppo Shg. Lo Chef Lunghi, apre la collaborazione con il Ristorante Antonella con una proposta enogastronomica versatile e in continua evoluzione, al ritmo della stagionalità e della reperibilità dei prodotti più freschi. “Perché soggiornare in un luogo significa assorbirne le tradizioni e la cultura. Quale miglior modo se non attraverso la cucina?” Ed ecco che sul menu a la carte trovano spazio i piatti della tradizione, rivisitati in chiave moderna, un percorso lungo tutto il nostro territorio a partire dalla Bottarga di Cabras passando per le eccellenze dell’Agropontino sino al riso lombardo.



LO CHEF



Chef Claudio Lunghi, romano di nascita e di crescita: ogni stagione un assaggio diverso della cucina tradizionale italiana, che mette al centro il prodotto trattato con profondo rispetto e valorizzato con tecniche di cottura tradizionali. Un esempio su tanti è il Pacchero alla "Riviera d'Ulisse” con fiori di zucca, pomodoretto, pescato locale, vongole veraci, bottarga e profumo di limone, ancor più delizioso se accompagnato da un ROERO ARNEIS DOCG 2018, come consiglia il nostro Sommelier.

La selezione dei vini, a cura del Restaurant Manager e Sommelier, sorprende per la sua originalità ed ecletticità, che ben si sposa con la filosofia del nuovo menu. Accanto ai vini più prestigiosi e conosciuti, compaiono etichette meno note che valorizzano la produzione dell’Agropontino.







L'HOTEL





SHG Hotel Antonella è un elegante albergo 4 stelle a Pomezia, a pochi minuti da Roma. Immerso in un parco situato sulla sommità di una collina vicino alle coste laziali, SHG Hotel Antonella è il luogo ideale per eventi e meeting di successo a poca distanza da Roma.

Oltre alle eleganti camere, infatti, SHG Hotel Antonella mette a disposizione dei suoi ospiti un ampio ristorante, adatto a banchetti e ricevimenti, un centro congressi attrezzato con le più moderne tecnologie ed un ampio parcheggio gratuito.

Grazie alla sua posizione strategica, a pochi chilometri dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, SHG Hotel Antonella è la soluzione ideale per soggiorni di lavoro ma anche per visitare Roma in comodità per poi rilassarsi lontani dal traffico della Capitale.

