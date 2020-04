Roma, l'Ambasciata Saudita si illumina di tricolore per solidarietà

In occasione della Festa della Liberazione italiana, l’Ambasciata

dell’Arabia Saudita a Roma illumina la propria sede con i colori della

bandiera italiana, in segno di solidarietà e vicinanza con l’Italia

nella comune lotta contro il Covid-19.



“In questo giorno importante per la storia nazionale italiana,

l’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia vuole rinnovare la sua

profonda e sincera vicinanza all’amico popolo italiano che, tra i

primi e più di altri, ha dovuto far fronte a questa terribile

pandemia. Siamo grati all’Italia per il ruolo di guida ed esempio

assunto nella gestione sanitaria del coronavirus e siamo certi che con

fermezza e resilienza saprà superare questa sfida. Noi siamo al suo

fianco. Oggi i colori delle bandiere dei due paesi amici illuminano la

sede della nostra Ambasciata, per riaffermare con forza gli storici

legami di amicizia tra l’Italia e l’Arabia Saudita e l’unione dei due

popoli nella comune lotta contro il Covid-19“.



L’Ambasciata dell’Arabia Saudita aderisce all’iniziativa Araba di

Solidarietà con l’Italia nella lotta al Covid-19 lanciata dal

Consiglio degli ambasciatori arabi all’inizio di aprile. L’iniziativa

quest’anno celebra la Festa della Liberazione italiana tramite

l’illuminazione degli edifici delle Ambasciate arabe con il tricolore

