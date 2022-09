Roma, paura all'alba: jeep si schianta contro la fontana di Piazzale degli Eroi. Quattro feriti

di Emilio Orlando

Incidente all'alba a Roma a Piazzale degli Eroi, in pieno centro a due passi dalla fermata metro Cipro. Alle 5.20 di stamattina una jeep, per cause da accertare, ha impattato contro la storica fontana danneggiandone alcune parti di marmo. Richiesto l'intervento della sovrintendenza per la stima del danno.

Attualmente la fontana è stata transennata e messa in sicurezza. Sul posto è intervenuto il I gruppo Prati della Polizia Locale, con l’ ausilio di altre pattuglie: il bilancio è di 4 feriti, due codici gialli (uno portato al San Camillo, uno al San Giovanni) e due codici rossi (uno al San Camillo e uno al Santo Spirito). Si tratta di due uomini e due donne: nessuno di loro è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 15:01

