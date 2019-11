Roma choc. Ha fatto irruzione all'ospedale Vannini, in via di Acqua Bullicante, in zona Casilino, armato di coltello e ha minacciato la guardia giurata e due infermiere. Ubriaco e in escandescenze, l'uomo, forse dell'Est Europa, è stato disarmato in tempo e portato in commissariato Porta Maggiore dai poliziotti intervenuti sul posto con quattro volanti. Nessuno è rimasto ferito.



Martedì 26 Novembre 2019, 18:37

