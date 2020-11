Ultras Lazio, sgomberata la sede degli Irriducibili di via Amulio a Roma: da decenni occupavano i locali dell'Inail

Sgomberata questa mattina dagli agenti della Digos di Roma la sede degli Irriducibili Lazio al 47 di via Amulio, nel quartiere Tuscolano. La liberazione dei locali di proprietà dell'Inail e occupati da decenni dagli Ultras Lazio, era stata chiesta a settembre scorso anche dal sindaco di Roma Virginia Raggi dopo la bocciatura a sorpresa, da parte del consiglio del Municipio VII, di una mozione che ne proponeva lo sgombero.

«Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell'Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c'è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Ci sono i quadri in ricordo del tifoso Gabriele Sandri, il tifoso ucciso l'11 novembre 2007 sull'autostrada A1, quelli per Fabrizio Piscitelli, il Diabolik leader degli Ultras della Lazio freddato con un colpo alla testa il 7 agosto dello scorso anno in un agguato ancora senza responsabili, e poi foto, oggetti di una curva oggi sfrattata dalla sede storica in zona Tuscolana. Al 47 di via Amulio, dove gli Irriducibili da decenni hanno occupato i locali dell'Inail, è ancora in corso lo sgombero. Sul posto un operaio sta murando l'ingresso principale, mentre le forze dell'ordine presidiano la zona anche con un idrante per scongiurare disordini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 12:19

