Roma, esplosione nella sede degli Irriducibili Lazio, saracinesca annerita: ipotesi ordigno

Sono in corso le indagini della polizia sull'esplosione di una bomba carta, nella notte, davanti alla saracinesca della sede degli Irriducibili della Lazio in via Amulio a Roma. Al vaglio anche i filmati delle telecamere. Una volante della polizia ha notato la saracinesca annerita. Da alcune testimonianze è emerso che, nella notte intorno alle 4, era stata sentita un'esplosione. Sul posto è intervenuta anche la Digos.

A quanto si apprende, la causa potrebbe essere stata un ordigno esploso nella notte. Le indagini sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 14:14

