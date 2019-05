Roma, Irama incanta il pubblico di Zoomarine: domenica da urlo con la rivelazione di Sanremo

Martedì 14 Maggio 2019, 12:30

Neanche il temporale ha fermato la passione dei fan. Migliaia di persone hanno varcato i cancelli di Zoomarine per assistere all'evento di Irama. Ancora artisti amati dal pubblico nel Parco marino di Roma. Si sente l’effetto Claudio Cecchetto, nuovo direttore artistico, che dopo gli incontri già programmati con i MecontroTe, ha presento un evento speciale con il cantante rivelazione dell’ultimo Sanremo, idolo dei giovanissimi.Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha debuttato ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria "Nuove Proposte" ma la popolarità è esplosa nel 2018 in seguito alla vittoria della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.Alle 15 Irama ha fatto il suo debutto a Zoomarine, alle 15, presso la Foresta dei Pappagalli. L'evento di Irama è stato aperto da due artisti emergenti di Roma dell'etichetta Rivoluzione Dischi: Astenia e Scrima.Ed intanto il 2 giugno tornano i “Me Contro Te” per il secondo evento dell’anno.Luì e Sofì, i fidanzatini più amati e famosi del web, youtuber con milioni di visualizzazioni in archivio, vi stupiranno con il nuovo fantastico live “Amici di Zampa”. Con la loro simpatia vi accompagneranno in un magico viaggio alla scoperta degli animali che vivono a Zoomarine: sul palco, insieme ai ragazzi, ci saranno infatti cani, foche e pappagalli. Non mancheranno giochi, sfide, musica, sorprese e tanto divertimento.“Con la direzione artistica di Claudio Cecchetto il Parco cresce e apre sempre più alla musica e allo spettacolo – commenta l’amministratore delegato, dott. Renato Lenzi -. I MecontroTe e Irama sono solo i primi nomi che annunciamo per la stagione estiva 2019 che riserverà ancora numerose sorprese. Quest’anno Zoomarine offre un’esperienza davvero unica, affiancando alla nostra mission di divulgazione e conoscenza dei mammiferi marini e degli animali in generale una spiccata presenza di vip, artisti e personaggi dello spettacolo. Rendere unica la vista a Zoomarine. E’ questo il nostro obiettivo”.