Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 00:26

Un uomo è morto investito poco prima di mezzanotte a Roma, in viale Regina Elena. E' successo alle spalle del policlinico dove un'Alfa Romeo ha preso in pieno un senza fissa dimora tunisino, il cui corpo è stato sbalzato finendo in un'aiuola. L'uomo è morto sul colpo.