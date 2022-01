Roma, investita da un pirata della strada: è grave una 89enne

Travolta da un pirata della strada. È in gravi condizioni l'anziana di 89 anni travolta su via Walter Tobagi a Torre Maura, Roma. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 17.30 all'altezza del civico 103 tra un benzinaio e un ortofrutticolo, quando la donna stava attraversando la strada ed è stata investita da un'auto.

Spostata dall'impatto, l'anziana signora è stata ritrovata ad una decina di metri dalle strisce pedonali (fatto che fa pensare ad un attraversamento corretto) e soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al policlinico Casilino.

L'investimento è avvenuto durante un temporale, fatto questo che ha reso più complicati i rilievi. A dare notizia dell'accaduto è stata la nipote della donna che sui social ha lanciato un appello per risalire all'investitore: «Durante l'accaduto era presente una testimone mora con i capelli ricci che ha visto la scena (non abbiamo altri dati per rintracciarla, se può mi contatti) e ha riferito di un furgone bianco che procedeva a velocità sostenuta. Dopo l'impatto ha rallentato e poi è ripartito in direzione Casilina».

