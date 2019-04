Roma, investe pedone e scappa: l'auto era senza assicurazione

Ha investito un pedone, ferendolo, ed è scappato. Ma l'uomo si è poi costituito alla polizia locale ed è stato denunciato. L'incidente è accaduto ieri a piazzale di Ponte Milvio. Sul posto gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia che hanno raccolto tutti gli elementi utili e alcune testimonianze riuscendo così a risalire alla targa e al modello del veicolo.



Gli agenti hanno ricostruito che il proprietario, e conducente al momento dell'investimento, risiedeva nel comune di Anzio, ma quando hanno effettuato la verifica non era in casa. È stata così diramata una nota di ritraccio e sono proseguite le ricerche fino a quando oggi, alle 10.30 circa, il 40enne si è costituito al Gruppo Cassia della Polizia Locale ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Il pedone investito, un italiano di 78 anni, ha avuto una prognosi di 40 giorni. L'auto è stata sequestrata per mancata copertura assicurativa.